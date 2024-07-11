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Россиянин лишился 15 млн рублей, решив продлить работу сим-карты

В Нижнем Новгороде мужчина отправил аферистам 15 млн рублей

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Depositphotos

Житель Нижнего Новгорода отдал мошенникам более десяти миллионов рублей из-за желания продлить договор с оператором. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

Аферисты связались с 52-летним россиянином и заявили, что заключенные с оператором связи документы скоро перестанут действовать и их необходимо продлить. Во время беседы мужчина открыл доступ к личному кабинету на сайте оператора.

Позже ему позвонили якобы из банка и заявили, что «сотрудник оператора» является мошенником. После этого, по инструкции собеседника, мужчина взял кредиты на сумму 7,3 миллиона рублей, еще 1,8 миллиона рублей он занял у знакомых. Помимо этого, он отправил мошенникам свои накопления. Всего злоумышленники получили от него 15 миллионов рублей.

Позже россиянин обратился в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, проводятся все необходимые мероприятия.

В полиции напомнили о необходимости сохранять бдительность во время звонков и не разглашать пароли и другие важные данные, связанные со счетами.

Ранее житель Краснодара продал машину и отдал аферистам более 88 миллионов рублей.

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