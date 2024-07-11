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На Украине пожаловались на отсутствие украинского языка в интернете

Языковой омбудсмен Креминь: украинские дети недостаточно владеют госязыком

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РИА «Новости»

Дети на Украине плохо владеют украинским языком из-за недостаточного использования его в интернете и сфере обслуживания. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил уполномоченный по защите государственного языка в стране Тарас Креминь.

По его словам, нарушения есть в сфере образования, но больше всего их в интернете и в сфере обслуживания.

«Ребенок за пределами школы пользуется услугами, посещает торговые заведения и точки общепита, видит засилье наружной рекламы и вывесок на негосударственном языке, слышит негосударственный дома. Чего же мы удивляемся, что наши школьники склонны к двуязычию, иногда недостаточно владея государственным?» — написал он.

Креминь также заявил о необходимости усилить контроль за соблюдением статьи закона о госязыке, которая определяет украинский языком образовательного процесса.

3 июля представитель украинского языкового омбудсмена Ярослава Витко-Присяжнюк заявила, что в Одесской области зарегистрирован рекорд жалоб на противодействие украинизации за прошедший год.

По словам помощницы языкового омбудсмена, в офис ведомства за прошедшие полгода поступили до тысячи жалоб на противодействие украинизации. Из этого числа около двухсот жалоб поступили из Одесской области. В целом, как отмечает Витко-Присяжнюк, большинство жалоб поступают из южных регионов Украины.

Ранее на митинге в Берлине протестующим запретили выступать на украинском языке.

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