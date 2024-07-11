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Задержанный в Майкопе хотел поджечь собор

ФСБ: задержанный в Майкопе признался в намерении поджечь Свято-Успенский собор

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ФСБ РФ

Задержанный в Майкопе мужчина признался, что хотел поджечь Свято-Успенский собор. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные ФСБ.

«Хотели поджечь церковь. Если охранник был бы, хотели его зарезать, а я хотел бензином залить», — рассказал он.

Задержанный утверждает, что действовал по указанию террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

11 июля сотрудники ФСБ задержали выходца из одной из стран Центрально-Азиатского региона, который оказался участником запрещенной на территории России международной террористической организации (МТО). Выяснилось, что подозреваемый готовился напасть на православный храм в Адыгее и расправиться с его священнослужителями и охранниками, после чего сжечь здание.

В ФСБ установили, что перед тем, как напасть, мужчина провел разведку местности, составил схему атаки, купил необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства.

Ранее столичный суд оштрафовал мигранта за публикацию флагов ИГ и Палестины в соцсетях.

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