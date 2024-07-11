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В Рязани двое иностранцев избили четырех россиян

В Рязани арестовали иностранцев, напавших на четырех местных жителей

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Shutterstock

В Рязани двоих граждан Узбекистана отправили под стражу после драки с местными жителями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление СК РФ по региону.

По версии следствия, мужчины спровоцировали конфликт с четырьмя россиянами, во время которого напали на них и избили. В результате двоим из них пришлось обратиться к медикам.

Известно, что иностранцы являются гражданами Узбекистана. Обоих обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц.

На ситуацию обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он потребовал доклад о ходе расследования, в рамках которого выяснят в том числе и то, законно ли иностранцы находятся в РФ. Ему также доложат об установленных во время мероприятий обстоятельствах.

До этого во Владивостоке иностранцы устроили драку из-за манеры вождения автобуса. Одному из участников не понравилось то, как второй водитель управляет транспортом. Претензии не понравились оппоненту, поэтому завязалась драка. Потасовку разняли свидетели.

Ранее в Москве иностранцы изнасиловали девушек и снимали процесс на телефон.

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