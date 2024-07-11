В Екатеринбурге похитили двоих детей

В Екатеринбурге похитили сына бизнесвумен и еще одного подростка. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на осведомленный источник.

Детям 15 и 16 лет. Похищение произошло 9 июля на остановке «Сосновый бор» в Чкаловском районе Екатеринбурга. Злоумышленник подошел к детям, избил одного из них и заставил его пройти к нему в квартиру, чтобы начать вымогать у него деньги.

После он схожим образом похитил второго мальчика и позвонил матери одного из детей, занимающей пост генерального директора финансовой компании, требуя у нее 300 тыс. рублей.

Злоумышленник был задержан ФСБ. При этом дети к этому моменту уже находились на свободе, преступник оставил у себя только их телефоны. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека» и «Вымогательство». При этом вину он не признает.

До этого жители Калужской области похитили девочку и вымогали у ее матери деньги.

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