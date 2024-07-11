Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге задержали подозреваемых в шантаже экс-кандидата в губернаторы

Росгвардия: задержаны двое за шантаж экс-кандидата в губернаторы Петербурга

В Санкт-Петербурге задержали вымогателей за шантаж бывшего кандидата на пост губернатора города из рядов партии «Родина» Марии Михайловой. Об этом сообщается в Telegram-канале «Росгвардии».

«Злоумышленники развернули целую кампанию по дискредитации Марии Михайловой. Чтобы остановить антипропаганду в свой адрес, члену партии «Родина» требовалось заплатить $10 тыс.», — сообщили в организации.

Один из мошенников был задержан на месте преступления в момент передачи средств, а второго захватили в собственной квартире. Их помощников ищут. По факту шантажа возбуждено уголовное дело.

До этого заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что мошенники используют ложные соцопросы и маркетинговые исследования для сбора личных данных россиян.

По мнению эксперта, это связано с тем, что россияне неохотно раскрывают свои личные данные, отвечая на звонки и смс-сообщения, однако они охотно принимают участие в соцопросах.

Ренее екатеринбуржец столкнулся с вымогателями, отказавшись от интим-услуг.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами