В Петербурге задержали подозреваемых в шантаже экс-кандидата в губернаторы

В Санкт-Петербурге задержали вымогателей за шантаж бывшего кандидата на пост губернатора города из рядов партии «Родина» Марии Михайловой. Об этом сообщается в Telegram-канале «Росгвардии».

«Злоумышленники развернули целую кампанию по дискредитации Марии Михайловой. Чтобы остановить антипропаганду в свой адрес, члену партии «Родина» требовалось заплатить $10 тыс.», — сообщили в организации.

Один из мошенников был задержан на месте преступления в момент передачи средств, а второго захватили в собственной квартире. Их помощников ищут. По факту шантажа возбуждено уголовное дело.

До этого заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что мошенники используют ложные соцопросы и маркетинговые исследования для сбора личных данных россиян.

По мнению эксперта, это связано с тем, что россияне неохотно раскрывают свои личные данные, отвечая на звонки и смс-сообщения, однако они охотно принимают участие в соцопросах.

Ренее екатеринбуржец столкнулся с вымогателями, отказавшись от интим-услуг.