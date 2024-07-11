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В Крыму обвинили Запад в игнорировании предостережений России по F-16

Постпред Крыма Мурадов обвинил Запад в игнорировании предостережения по F-16

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Michael Debets/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Коллективный Запад проигнорировал предостережения России о последствиях передачи американских истребителей F-16 на вооружение украинской армии. Об этом заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Проигнорированы все предупреждения российского руководства о недопустимости этого шага, ведущего человечество к катастрофе», — заявил политик.

Мурадов выразил сомнение, что американский президент Джо Байден и его госсекретарь Блинкен отдают себе отчет, к чему приведет ситуация, когда американские носители ядерных ракет F-16 поступят на вооружение украинской армии.

По словам постпреда Крыма, российская сторона будет вынуждена отвечать уничтожением американских истребителей. Мурадов выразил мнение, что, возможно, это будет происходить не дожидаясь их прибытия на украинское поле боя.

Дания и Нидерланды начали передачу Киеву истребителей F-16, об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, самолеты появятся в арсенале украинской армии уже этим летом.

Ранее в МИД России ответили на заявление о поставках F-16 Украине.

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