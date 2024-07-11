В регионе 11-летний школьник выпал из окна девятого этажа жилого дома

Ребенок из Калининградской области выпал из окна, когда родители ушли. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в поселке Васильково, в многоэтажном доме. Мальчик упал и пролетел девять этажей. Очевидцы обратили внимание на 11-летнего пострадавшего и вызвали медиков, но они спасти ребенка не смогли.

По предварительной информации, школьник находился дома один, родителей в квартире не было. По какой причине и на какое время они отлучились, неизвестно.

По факту произошедшего проводится проверка. Специалисты ведомства устанавливают все обстоятельства инцидента.

«По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», – поделились в ведомстве.

До этого в Василеостровском районе Петербурга из окна поликлиники выпал ребенок. В момент, когда мальчик забрался на подоконник, мать отвлеклась. В результате пострадавший упал на козырек здания, после чего его поместили в реанимацию. Медики диагностировали перелом затылочной кости.

Ранее в Подмосковье восьмиклассница выпала из окна во время ссоры с матерью.