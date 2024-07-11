В Москве иностранцы изнасиловали девушек и снимали процесс на телефон

Иностранцев, проживающих в Москве, обвиняют в изнасиловании. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на проспекте Мира. По версии следствия, оба фигуранта процесса находились в квартире жилого дома. Они заметили, что две девушки находятся в беспомощном состоянии и надругались над ними. Перед этим иностранцы выпивали спиртные напитки, с пострадавшими они были едва знакомы.

«Установлено, что один из обвиняемых снимал преступные действия на камеру мобильного телефона», – поделились в ведомстве.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании, совершенном группой лиц. Им уже предъявлены обвинения. В рамках дела специалисты проведут ряд экспертиз, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

Известно, что фигурантами дела стали два гражданина Киргизии. На территории России они находились незаконно.

Ранее в Челябинской области мужчину задержали за изнасилование пожилой тещи с деменцией.