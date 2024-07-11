Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве иностранцы изнасиловали девушек и снимали процесс на телефон

В Москве двоих иностранцев обвинили в изнасиловании девушек и съемке процесса

close
100%
Depositphotos

Иностранцев, проживающих в Москве, обвиняют в изнасиловании. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на проспекте Мира. По версии следствия, оба фигуранта процесса находились в квартире жилого дома. Они заметили, что две девушки находятся в беспомощном состоянии и надругались над ними. Перед этим иностранцы выпивали спиртные напитки, с пострадавшими они были едва знакомы.

«Установлено, что один из обвиняемых снимал преступные действия на камеру мобильного телефона», – поделились в ведомстве.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании, совершенном группой лиц. Им уже предъявлены обвинения. В рамках дела специалисты проведут ряд экспертиз, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

Известно, что фигурантами дела стали два гражданина Киргизии. На территории России они находились незаконно.

Ранее в Челябинской области мужчину задержали за изнасилование пожилой тещи с деменцией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами