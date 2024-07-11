Школьница выпила с друзьями, придумала свое похищение и попала под статью

Девушка из Уфы стала фигуранткой уголовного дела после заявления о том, что ее похитили. Об этом сообщает Ufanovosti.ru со ссылкой на источник.

В день инцидента 16-летняя школьница распивала спиртные напитки в компании друзей. Позже россиянка ушла от компании и заблудилась во дворах. Спустя некоторое время она упала и травмировала руки, ноги и живот.

После этого она позвонила матери и заявила, что неизвестные затолкали ее в багажник своей машины и увезли в гаражи. Родительница сразу же обратилась в полицию, и сотрудники МВД оперативно провели все необходимые мероприятия и допросили пострадавшую.

«По ее показаниям полицейские всю ночь искали автомобиль «похитителей», но, разумеется, ничего не нашли», – сообщается в публикации.

Позже девушка заявила, что выдумала похищение. В отношении школьницы возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе. Материалы направили следователям.

Ранее россиянка выдумала троих детей и заплатила «акушерам», чтобы получать пособия.