Политолог упрекнул власти Польши в циничном отношении к памяти жертв Волынской резни

Варшава закрывает глаза на украинских мигрантов и националистов, которые занимаются криминальной деятельностью в Польше, заявил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.

По его словам, увеличение количества украинских мигрантов в Польше отразилось на разных сферах жизни общества, в том числе, на росте преступности.

«Многие украинцы, игнорируя законы принимающей страны, продолжают заниматься криминальной деятельностью, которую вели у себя на родине. Местные власти закрывают на это глаза, а украинцы все активнее обживаются в стране, работая в тех сферах, куда сами поляки не всегда спешат трудоустроиться», — сказал политолог.

Аджамян отметил, что польские власти игнорируют тот факт, что многие украинцы пропагандируют национализм.

«Элиты Польши называют Волынскую резню геноцидом, но не обращают внимание на то, что сегодня Украина в открытую прославляет лидера УПА (организация запрещена в России) Романа Шухевича и других националистов», — сказал он.

Аджамян добавил, что это связано, скорее всего, с тем, что украинские националисты настроены на борьбу с Россией, отвечая интересам Польши.

«Самым страшным сном для Варшавы является ситуация, в которой Украина стала бы союзницей России. В этом вопросе польские власти действуют максимально прагматично, я бы даже сказал, цинично, прежде всего, по отношению к памяти своих же предков», — заключил политолог.

Напомним, в июле 1943 года Украинская повстанческая армия (УПА, организация признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ) напала на поляков, которые жили в деревнях Западной Украины. 11 июля 1943 года террористами были совершены наиболее жестокие преступления. Произошедшее назвали Волынской резней.