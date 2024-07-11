В Чехии обжаловали оправдательный приговор защищавшей ВС России учительнице

Генпрокурор Чехии Игорь Стржиж подал апелляцию на оправдательный приговор в отношении учительницы чешского языка из Праги Мартины Беднаржовой, которую обвиняли в защите действий РФ на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь генпрокуратуры Петр Малы, чьи слова приводит РИА Новости.

«Апелляция основана на выводе о том, что, хотя некоторые преследуемые заявления обвиняемой в конечном итоге не могут рассматриваться как отрицание преступлений против мира, а также военных преступлений», — заявил пресс-секретарь.

Малы добавил, что в общем контексте можно сделать вывод, что обвиняемая учительница пыталась оправдать подобные преступления ложными заявлениями.

Сообщалось также, что надзирающий прокурор первоначально требовал для Беднаржовой условного наказания. Кроме того, учительнице предполагался пятилетний запрет на преподавание, воспитание и другую работу с детьми.

Как отметил Малы, решение Верховного суда по этому делу будет иметь значение для толкования состава преступления в отрицании, а также одобрении и оправдании геноцида.

Беднаржова во время урока в 8 классе якобы оправдывала спецоперацию России на Украине. По словам женщины, это был способ разрешения ситуации со стороны РФ. Кроме прочего, учительница утверждала, что в Киеве ничего не происходит.

Незадолго до этого в Латвии пророссийская активистка Елена Крейле оказалась в центре внимания после того, как суд приговорил ее к трем годам тюрьмы за демонстрацию российской символики.

Ранее Крейле задержали в центре Риги за кожаный плащ, портупею и красный цветок.