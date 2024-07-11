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Захватчику ростовского СИЗО запросили 28 лет за подготовку теракта

РИА: захватчику СИЗО в Ростове запросили 28 лет по делу о подготовке теракта

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Федор Ларин/РИА Новости

Даниилу Камневу, одному из арестантов, временно захвативших СИЗО в Ростове-на-Дону, запросили 28 лет лишения свободы по делу о подготовке теракта в Кисловодске. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала Южного окружного военного суда.

В четверг, 11 июля, состоялось прение сторон по уголовному делу. Камнев принял в нем участие по видеосвязи из СИЗО-2, которое находится в Таганроге.

«Камневу прошу окончательно назначить 28 лет лишения свободы», — отметил прокурор. При этом сам фигурант свою вину уже признал.

Дело было открыто еще до захвата СИЗО. По данным гособвинителя, в сентябре 2020 года Камнев присоединился к ячейке экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация запрещена в России).

Согласно версии следствия, в марте 2021 года вместе с гражданской женой он планировал совершить взрыв в отделении МВД по Кисловодску. Силовики задержали мужчину до совершения предполагаемого преступления.

В середине июня в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону несколько арестантов захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников были ликвидированы, а сотрудники — освобождены. Сейчас по делу о захвате заложников проходят двое фигурантов, Камнев один из них.

Ранее сообщалось об увольнении четырех сотрудников СИЗО Ростова-на-Дону.

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Захват заложников в Ростове
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