Россиянин четверо суток плутал по тайге без еды и воды, сбившись с дороги после работы

В Ханты-Мансийском автономном округе 20-летний местный житель заплутал в тайге, возвращаясь с работы домой. Он выживал в лесу четверо суток. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По информации издания, мужчина вместе с другими рабочими прочищал лес от бурелома в 30 километрах от города Советского. Когда он закончил смену, то пошел домой, в поселок Пионерский, до которого ему предстояло преодолеть 25 километров. Возвращаясь через лес, мужчина сбился с дороги. После пропажи молодого человека его родственники два дня тянули с обращением в полицию, полагая, что молодой человек находится с друзьями.

После подачи заявления правоохранители совместно с сотрудниками «Центроспас – Югория» приступили к поискам.

Еще через два дня пропавшего обнаружили в районе истока реки Тапсуй. Мужчина был в изможденном состоянии, так как не ел и не пил четыре дня. Он пояснил, что выбрал неверное направление до дома, сеть не ловила, поэтому он не мог ни с кем связаться, позже телефон разрядился.

Мужчине оказали первую помощь, после чего доставили его в отделение полиции и передали семье.

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