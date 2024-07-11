В Калифорнии дорогу завалило помидорами в результате аварии

В США шоссе завалило помидорами в результате аварии, пишет издание UPI. Водитель фуры, перевозившей груз, не справился с управлением.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в Калифорнии. Водитель грузовика, перевозившего помидоры, не справился с управлением и перевернулся на бок, рассыпав груз по большой части трассы. В результате движение на данном участке шоссе было парализовано на несколько часов.

Все это время рабочие убирали томаты с дороги, чтобы машины смогли продолжить движение. Представители полиции добавили, что ведут расследование случившегося, чтобы установить виновных. Водитель фуры от комментариев отказался.

Ранее в США водитель фуры, перевозивший ящики с пивом, не справился с управлением, и перевернул грузовик, разлив на дорогу сотни литров пенного напитка.