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В Геленджике мужчина впал в кому после того, как его на скорости сбила машина

В Геленджике машина на высокой скорости сбила отца и сына

Жители Краснодарского края попали в больницу после ДТП с участием иномарки. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Геленджике. На кадрах с места можно заметить, как отец с сыном переходят дорогу по «зебре». В какой-то момент перед ними останавливается один автомобиль и они двигаются дальше, но в следующую секунду их сбивает водитель машины марки Opel.

«Скорость автомобиля составляла 55 км/ч, что было зафиксировано камерой видеонаблюдения, установленной на пешеходном переходе. При этом ограничение скорости на данном участке 40 км/ч!», – поделились в ведомстве.

Приехавшие на место медики госпитализировали обоих, 41-летний отец находится в коме. О характере травм ребенка не сообщается.

До этого в Севастополе водитель легковой машины превысил скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. При этом мужчина за рулем был трезв.

Всего в аварии пострадали четыре человека. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мужчина перекрасил свой автомобиль, чтобы не платить штраф за превышение скорости.

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