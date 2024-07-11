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Олега Митволя этапировали из Красноярска в колонию Подмосковья

Осужденного за хищение Митволя этапировали из Красноярска в колонию Подмосковья

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Илья Наймушин/РИА Новости

Председателя совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» (ТИСИЗ) Олега Митволя, осужденного на 4,5 года за мошенничество при строительстве метро, этапировали из СИЗО в Красноярске в колонию в Московской области. Об этом сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на источники.

Газета пишет, что наказание, по предварительным данным, он будет отбывать в ИК-6, расположенной в Коломне. Источник также отметил, что Олег Митволь покинул красноярский следственный изолятор еще 19 июня.

В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска вынес приговор Митволю. Председатель совета директоров «Красноярского треста инженерно-строительных изысканий» обвинялся в хищении почти 1 млрд рублей при проектировании метрополитена. До этого он занимал должность замглавы Росприроднадзора. Бывший чиновник вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ему 4 года 6 месяцев лишения свободы по делу о мошенничестве и выплате 952 млн рублей по гражданским искам.

Ранее суд вынес приговор сестре реставратора за хищения при реконструкции башен Кремля.

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