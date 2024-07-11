«Слышала взрыв»: жительница Подольска рассказала о пожаре в девятиэтажке

В горящем девятиэтажном доме на улице Веллинга в Подольске был слышен звук взрыва. Об этом «Газете.Ru» рассказала жительница соседнего дома Анастасия. По ее словам, пожар вспыхнул около часа дня, сейчас огонь перекинулся на другую часть дома.

«И полиция, и скорая, и пожарные на месте. Началось [возгорание] где-то около часа дня. Вижу, что люди на улице давно стоят, еще как началось. Помогают друг другу, воду приносят. Криков [о помощи] не слышала. Но был слышен звук взрыва, когда огонь перекинулся на другие квартиры», — рассказала очевидица.

В четверг, 11 июля, в подмосковном Подольске вспыхнула мансарда девятиэтажного дома на улице Веллинга. Площадь пожара составляет 500 кв. метров. Огонь распространился на квартиры верхних этажей, сообщили в МЧС.

Глава Подольска Григорий Артамонов заявил, что всех жильцов дома эвакуировали, пострадавших нет. На месте ЧП развернули оперативный штаб, волонтеры раздают воду жильцам.

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