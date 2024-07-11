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На Сицилии в аэропорту отменили десятки рейсов из-за активности вулкана Этна

В аэропорту Катании на Сицилии отменили десятки рейсов из-за вулкана Этна

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Angela Platania/Fotogramma/Global Look Press

Десятки рейсов в аэропорту Катании (остров Сицилия) отменили или задержали в четверг из-за пепла, выброшенного вулканом Этна на Сицилии. Об этом сообщает агентство EFE.

До конца четверга возможны перебои в работе аэропорта, но он по-прежнему остается открытым, пишет агентство. Некоторые самолеты перенаправили на посадку в Палермо.

В национальном институте геофизики и вулканологии Италии подтвердили постепенное усиление активности в одном из кратеров Этны. Сообщается, что выброшенный в четверг столб пепла рассеивается в южном направлении.

Этна — стратовулкан в Италии, на восточном побережье Сицилии. Это самый высокий действующий вулкан в Европе. Максимальная высота Этны меняется в результате извержений и обрушений в промежутках между ними. Вулкан занимает территорию площадью 1190 квадратных километров, таким образом являясь самым большим активным вулканом Италии.

До этого Карымский вулкан на Камчатке выбросил столб пепла.

Ранее на курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла.

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