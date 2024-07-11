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В библиотеке Архангельска объяснили фотографии со свалкой из книг

В Архангельске заметили свалку из книг, которые списали в библиотеке

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Жителей Архангельска возмутила утилизация книг из местной библиотеки — на фотографиях в соцсетях сотни печатных изданий лежат на земле. В областной научной библиотеке им. Добролюбова пояснили «Газете.Ru», что на улице оказались книги, списанные из фонда и ставшие макулатурой.

«9 июля на улице Кировская, 8 производилась отправка макулатуры на переработку. Помещение передано временно Добролюбовке на время ремонта основного здания библиотеки. Здесь хранится часть фонда библиотеки (до переезда в основное здание) и производится работа по подготовке фонда к переезду. Сотрудники библиотеки готовят фонд к перевозу и одновременно проводится работа по отбору на списание устаревших, испорченных изданий на переработку. Книги, отобранные на списание, просматривает комиссия, и производится исключение их из фонда библиотеки в соответствии с установленными правилами. Для утилизации списанных документов был заключен договор с ООО «Вторсырье», которое производит работы по вывозу макулатуры для дальнейшей переработки. Территория возле здания на Кировской в 17:20 была уже убрана», — сообщили в библиотеке им. Добролюбова.

В учреждении также заявили, что понимают негативную реакцию людей на сваленные в кучу литературные издания.

«Многие в комментариях предлагают «продлить жизнь» старой книге. Ранее у нас была практика предлагать данные книги читателям, но, к сожалению, не каждый готов забирать старые издания, а библиотекам области мы отправляем новые книги. Важно помнить, что мы никогда не отказываемся от книг, которые имеют историческую, культурную или научную ценность. Абсолютно все книги сберечь невозможно, но такая попытка все же будет – Добролюбовка для хранения малоспрашиваемых, но ценных изданий создает специальный депозитарий», — заключили в архангельской библиотеке.

11 июля в Telegram-канале «Экология Поморья. Северо-запад» опубликовали фото свалки из книг, сопроводив его надписью: Архангельск — настолько читающий город, что многоквартирные деревянные дома «утепляют» книгами. Жители задались вопросом, почему литературу не сдали в переработку, если они не нужны библиотеке и городу.

Ранее житель Ростова нашел на свалке гумпомощь для военных СВО и попал под следствие.

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