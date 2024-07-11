Захватчика заложников в ростовском СИЗО выписали из больницы

Выжившего захватчика заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниила Камнева выписали из тюремной больницы, он переведен на амбулаторное лечение. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Михаил Минаков.

«Камнева перевели из Межобластной туберкулезной больницы №19 ГУФСИН по Ростовской области на амбулаторное лечение», — сказал он.

По словам адвоката, преступник теперь содержится в СИЗО-2 в Таганроге.

11 июля сообщалось, что суд в Ростове-на-Дону арестовал еще одного фигуранта по делу о захвате заложников в следственном изоляторе (СИЗО) Малика Гандалоева.

В середине июня обвиняемые, которые содержались в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Они требовали машину и освобождения. В итоге большинство преступников были ликвидированы в результате операции силовиков, один из них — Камнев — выжил. Сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось об увольнении четырех сотрудников СИЗО Ростова-на-Дону.