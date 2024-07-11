Фигурант дела о захвате заложников в ростовском СИЗО признал вину

Фигурант дела о захвате заложников в ростовском СИЗО Малик Гандалоев признал вину по уголовному делу об участии в ИГ (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.

Во время заседания мужчина также признал вину в незаконном хранении оружия и изготовлении взрывчатки для терактов по указанию ИГ.

Перед этим террорист из ростовского СИЗО Даниил Камнев признался, что готовил теракт в Кисловодске.

16 июня 2024 года шесть заключенных, сбежавших из камер, взяли в заложники младшего инспектора Виктора Кончакова и начальника оперативного управления ФСИН по Ростовской области Александра Богма, угрожая заточками. Они требовали машину и освобождения. Часть из них была осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской республики в 2023 году.

Гандалоева задержали в начале бунта. Он остался в живых и дал подробные показания, как его сокамерникам удалось подготовить побег и кто помогал им доставать запрещенные в изоляторе предметы.

Ранее дядя захватчика ростовского СИЗО Гандалоева назвал его «домашним мальчиком».