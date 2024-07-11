Россиянам назвали самые опасные виды конфет для здоровья

Шоколад и конфеты могут нанести большой вред здоровью, если в них есть вредные добавки – к примеру, как трансжиры, пальмовое масло и другие. При покупке сладостей нужно внимательно изучать состав, отказываясь от шоколада с заменителями масла-какао, рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева «Пятому каналу».

Также в конфетах и шоколаде не должно быть пальмовых масел, предупредила эксперт.

«В горьком шоколаде недопустимо содержание молока, сухого молока», — добавила она.

По словам Раевой, допускается наличие трансжиров и пальмового масла в сладостях с пралине, однако информация об этом должна быть размещена на упаковке. Она также посоветовала не покупать шоколадные батончики с карамелью и арахисом, считает гастроэнтеролог Екатерина Мельникова. Она объяснила, что в таких шоколадках количество сахара в составе зашкаливает, поэтому лучше выбирать изделия из горького шоколада, делая выбор в пользу конфет от проверенного производителя.

Дешевые конфеты при частом употреблении способствуют набору лишнего веса, предупреждают врачи. Как правило, они содержат трансжиры, которые не усваиваются организмом, а откладываются в жировую ткань.

Напомним, доктора также отмечают, что при покупке шоколада нужно обращать внимание на содержание в нем какао-бобов – этот показатель должен быть не ниже 70%. Также он должен иметь гладкую текстуру без зерен или неровностей.

Ранее диетологи рассказали, как шоколад влияет на потенцию.