Арестован еще один фигурант дела о захвате СИЗО Ростова-на-Дону

Суд в Ростове-на-Дону арестовал еще одного фигуранта по делу о захвате заложников в следственном изоляторе (СИЗО) Малика Гандалоева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Захватчик арестован до 15 августа.

«Ленинским районным судом Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гандалоева Малика Умарбековича», — говорится в сообщении.

Гандалоев обвиняется в побеге из-под стражи.

4 июля сообщалось, что Даниила Камнева, который вместе с несколькими арестантами захватил в заложники сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, заключили под стражу. Ему предъявлены обвинения по трем статьям — 206, ч.3 («Захват заложника организованной группой»), 313 ч. 3 («Побег из мест лишения свободы»), 321 ч. 3 («Применение насилия опасного для жизни»).

16 июня шесть заключенных, сбежавших из камер, взяли в заложники двух сотрудников СИЗО в Ростовской области. Они требовали машину и освобождения. Силовики провели операцию по освобождению заложников, в ходе которой пятеро террористов были ликвидированы.

Ранее были уволены четыре сотрудника СИЗО Ростова-на-Дону.