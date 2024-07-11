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В Карелии случайная встреча бывших супругов закончилась откушенным ухом

В Карелии мужчина откусил часть уха приятелю бывшей жены

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Карелии мужчина откусил часть уха приятелю своей бывшей жены, подравшейся с его нынешней подругой. О конфликте, произошедшем в Питкяранте в период новогодних корпоративов, пишет Gubdaily.

Недавно пережившие развод мужчина и женщина встретились в одном из заведений города, он пришел туда с новой избранницей, а она — с друзьями. Компания бывшей жены явно насмехалась над парой, а когда спутница мужчины попросила его экс-супругу прекратить с ним переписку, между женщинами началась драка. После нее все участники потасовки вышли на крыльцо бара.

Мужчина, случайно встретивший свою бывшую партнершу, предложил всем мир и решил обняться напоследок. Однако знакомый его экс-супруги не стал подписывать мировую, ударил соперника и повалил на землю. Пострадавший, с его собственных слов, попытался освободиться от хватки нападавшего и укусил того за ухо, отхватив зубами треть мочки.

По версии бывшей жены обвиняемого, последний, наоборот, хотел продолжить потасовку и даже несколько раз ударил ее саму, сбив с ног. Лишившийся мочки мужчина теперь планирует взыскать с агрессора миллион рублей на ее восстановление. В ближайшее время дело 38-летнего местного жителя будет рассмотрено в суде. Ему грозит до восьми лет колонии.

Ранее россиянин пришел на работу к экс-супруге и 30 раз ударил ее ножом.

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