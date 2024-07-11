«Роснефть» представила отчет о деятельности в области устойчивого развития за 2023 год

В 2023 году «Роснефть» продолжила следовать целям стратегии «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход». Это следует из отчета в области устойчивого развития по итогам деятельности компании за 2023 год, который был утвержден советом директоров «Роснефти».

Так, в прошлом году компании удалось почти на 5% относительного 2020 года сократить абсолютные выбросы парниковых газов 1 и 2 охвата. При этом площадь загрязненных земель «исторического наследия» с 2022 года сокращена на 11%.

Также в 2023 году компания завершила строительство 12 объектов по рациональному использованию попутного нефтяного газа на своих добывающих активах. Из отчета следует, что комплексная программа мониторинга источников эмиссии метана охватила более 800 объектов на 27 предприятиях. При этом был завершен подготовительный этап лесоклиматического проекта, который обеспечит поглощение углерода объемом 10 млн тонн СО2-эквивалента.

В рамках программы инновационного развития компания активно инвестирует в исследования и разработку собственных технологий. На текущий момент линейка наукоемкого программного обеспечения «Роснефти» включает 24 программных продукта.

Кроме того, в прошлом году проводилось внедрение и тиражирование 58 новых технологий, было заключено более 100 лицензионных и сублицензионных договоров на передачу программного обеспечения. Так, на конец 2023 года компании принадлежат 1027 патентов, а совокупный экономический эффект от внедрения разработанных технологий за последние три года превысил 40 млрд руб.

Отмечается, что экспертное и инвестиционное сообщества также подтверждают успехи «Роснефти» в области устойчивого развития. Например, в 2023 году компания вошла в Индекс МосБиржи – RAEX «ESG сбалансированный», а также вновь вошла в Индекс МосБиржи – РСПП Ответственность и открытость и Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития.