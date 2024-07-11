Полицейские спасли женщину от ритуального жертвоприношения

В США полицейские нашли похищенную женщину и спасли ее от ритуального жертвоприношения. Об этом пишет USA Today.

В 2019 году полицейский из Брансвика, штат Джорджия, Ронни Купер возвращался домой после долгой смены, но услышал по рации информацию о похищении работницы детского сада. Вооруженный ножом злоумышленник усадил ее в свой серебристый грузовик и повез на север. Купер смог отследить местонахождение женщины по данным ее мобильного телефона, и приехал на небольшое кладбище.

Тем временем похититель Хавьер Санчез Мендоза, являвшийся членом одного из мексиканских картелей, расстелил в кузове презент, подготовил оружие, а также свечи и статую Санта Муэрте — божества, считающегося святым покровителем наркоторговцев. Преступник стал избивать свою жертву среди надгробий, но пострадавшая не сдавалась и пыталась оказать ему сопротивление. В итоге она смогла отнять у нападавшего нож, которым он сделал порез на ее щеке. Однако Ронни Купер вместе со своим напарником вовремя оказался на месте, которое Мендоза выбрал для того, чтобы совершить жертвоприношение, и помог потерпевшей.

Злоумышленник был арестован. Позже выяснилось, что он входил обширную преступную сеть, занимавшуюся торговлей людьми. От действий картеля, вербовавшего граждан Мексики, Гватемалы и Гондураса для работы на фермах, пострадали около 70 тыс. человек. Преступная организация, занимавшаяся работорговлей, получила прибыль в размере более $200 млн. В итоге Мендозу посадили в тюрьму строгого режима. Там он, как уточняется, проведет 30 лет без права на досрочное освобождение.

Ранее российский полицейский спас ребенка от жертвоприношения в Африке.