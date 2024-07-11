Россиянин избил соседских детей, потому что они шумели

В Ленинградской области местный житель рассвирепел из-за громких игр соседских мальчиков, которые мешали ему спать, и применил к детям физическую силу. Об этом рассказала мать одного из несовершеннолетних в беседе с изданием «78.ru».

Инцидент произошел во Всеволожском районе области. Со слов женщины, ее сын с другом играл на улице, когда к ним вышел мужчина, схватил одного из них и повалил на землю. Потом, как утверждает собеседница СМИ, агрессор якобы напал на нее: схватил за волосы, ударил в плечо.

«Сказал, что хочет спать, так как встает в пять утра. Дети ему мешают. Наши дети свободно гуляют. Я не хочу, чтобы какой-то неадекватный человек, который хочет спать, бил малышей и угрожал женщинам», — рассказала потерпевшая.

При этом она отметила, что правоохранители уже возбудили уголовное дело по факту случившегося.

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