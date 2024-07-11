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Во Франции горит шпиль знаменитого Руанского собора

Во Франции загорелся шпиль Руанского собора

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ClareSweeney70/X (ранее Twitter)

Во Франции загорелся Руанский собор, который является одним из памятников национального наследия страны. Об этом сообщает BFMTV.

От шпиля собора поднимаются густые клубы дыма.

Мэр города Николя Майер-Россиньоль сообщил, что из-за пожара пострадал шпиль здания.

«Причина возгорания на данном этапе неизвестна, все государственные ресурсы мобилизованы», — сообщил он.

В местной префектуре уточнили, что власти эвакуировали находящихся в соборе, на месте установлен периметр безопасности.

Руанский собор — готический католический собор в городе Руан на севере страны. Собор широко известен, так как в 19-м веке его несколько раз рисовал французский художник-импрессионист Клод Моне.

Пятью годами ранее во Франции произошел пожар в соборе Парижской Богоматери. Он начался 15 апреля 2019 года. Пожар был потушен утром 16 апреля. Произошедшее привело к обрушению шпиля и части крыши, а также к повреждению внутреннего убранства. В мае текущего года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отреставрированный после пожара Нотр-Дам откроется 8 декабря.

Ранее ученые открыли новый секрет Нотр-Дама благодаря пожару 2019 года.

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