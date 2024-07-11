Во Франции горит шпиль знаменитого Руанского собора

Во Франции загорелся Руанский собор, который является одним из памятников национального наследия страны. Об этом сообщает BFMTV.

От шпиля собора поднимаются густые клубы дыма.

Мэр города Николя Майер-Россиньоль сообщил, что из-за пожара пострадал шпиль здания.

«Причина возгорания на данном этапе неизвестна, все государственные ресурсы мобилизованы», — сообщил он.

В местной префектуре уточнили, что власти эвакуировали находящихся в соборе, на месте установлен периметр безопасности.

Руанский собор — готический католический собор в городе Руан на севере страны. Собор широко известен, так как в 19-м веке его несколько раз рисовал французский художник-импрессионист Клод Моне.

Пятью годами ранее во Франции произошел пожар в соборе Парижской Богоматери. Он начался 15 апреля 2019 года. Пожар был потушен утром 16 апреля. Произошедшее привело к обрушению шпиля и части крыши, а также к повреждению внутреннего убранства. В мае текущего года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отреставрированный после пожара Нотр-Дам откроется 8 декабря.

Ранее ученые открыли новый секрет Нотр-Дама благодаря пожару 2019 года.