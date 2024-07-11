Мужчина пытался вывезти из России под одеждой контрабандное золото на 142 млн рублей

В республике Дагестан правоохранители задержали пассажира, который собирался покинуть Россию с десятками килограммов контрабандного золота. В спецоперации принимали участие сотрудники пограничного управления ФСБ России по республике и представители регионального УФСБ РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей одного из ведомств.

«В воздушном пункте пропуска Махачкала у следовавшего из Российской Федерации пассажира обнаружено 54 кустарно изготовленных слитка золота и лом золотых ювелирных изделий общим весом свыше 28 кг», — говорится в сообщении ФСБ.

Мужчина вез драгоценные слитки и украшения в специальном корсете, спрятанном под одеждой.

По предварительным оценкам экспертов, стоимость груза превышает 142 млн рублей. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов» УК РФ. По ней ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее жителя Амурской области осудили за незаконный оборот драгоценных металлов.