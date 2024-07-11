Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина пытался вывезти из России под одеждой контрабандное золото на 142 млн рублей

В Махачкале мужчина пытался вывезти из РФ под одеждой золото на 142 млн рублей

close
100%
ЦОС ФСБ

В республике Дагестан правоохранители задержали пассажира, который собирался покинуть Россию с десятками килограммов контрабандного золота. В спецоперации принимали участие сотрудники пограничного управления ФСБ России по республике и представители регионального УФСБ РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей одного из ведомств.

«В воздушном пункте пропуска Махачкала у следовавшего из Российской Федерации пассажира обнаружено 54 кустарно изготовленных слитка золота и лом золотых ювелирных изделий общим весом свыше 28 кг», — говорится в сообщении ФСБ.

Мужчина вез драгоценные слитки и украшения в специальном корсете, спрятанном под одеждой.

По предварительным оценкам экспертов, стоимость груза превышает 142 млн рублей. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов» УК РФ. По ней ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее жителя Амурской области осудили за незаконный оборот драгоценных металлов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами