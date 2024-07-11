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ВСУ за сутки выпустили 38 тяжелых снарядов по Херсонщине

Сальдо: ВСУ за сутки выпустили 38 тяжелых снарядов по территории Херсонщины

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки выпустили 38 тяжелых снарядов из артиллерии по населенным пунктам Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«За вчерашний день и минувшую ночь боевики преступного киевского режима выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 38 тяжелых артснарядов. Обстрелам украинских террористов подверглись Алешки, Таврийск, Новая Каховка, Днепряны, Каиры, Великая Кардашинка, Первомаека, Любимовка», — написал губернатор.

Он также добавил, что в Днепрянах повреждены хозяйственные постройки и линии электропередачи, проводится ремонт.

До этого глава территориального управления Алешкинского округа получил травмы во время атаки ВСУ ракетой Himars по его дому в Херсонской области. По его словам, все случилось 7 июля ориентировочно в 22:30 мск. Помимо чиновника травмы получил еще один человек.

8 июля Сальдо сообщал, что четыре жителя Херсонской области пострадали во время обстрела ВСУ сел на левом берегу Днепра.

Ранее Сальдо оценил вероятность распространения холеры в Херсонщине.

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