Альфа-Банк открыл 2 коворкинга в РУДН

Альфа-Банк открыл 2 коворкинга в Российском университете дружбы народов, сообщает пресс-служба банка.

Первый коворкинг под открытым небом площадью 5000 кв.м. открыли на территории вуза, а еще один в главном здании.

Как отметил HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов, банк уделяет большое внимание комплексной работе с молодежью.

«Мы верим, что образование – ключ к успеху, и хотим поддержать молодые таланты», — сказал он.

Оба коворкинга оснащены современной инфраструктурой, соответствующей концепции Phygital.

В коворкингах можно не только заниматься проектной работой, но и проводить лекции, а также поиграть в настольный теннис или отдохнуть в креслах-мешках и на шезлонгах.

По словам ректора РУДН Олега Ястребова, для студентов вуз стал вторым домом.

«Мы стремимся к тому, чтобы в РУДН было больше пространств, где можно собраться компанией, пообщаться, в команде обсудить проекты», — сказал он.

Также Ястребов отметил, что Альфа-Банк разделяет идеи вуза, создавая практики, стажировки и совместные образовательные программы.

Напомним, всего Альфа-Банк открыл более 50 коворкингов в федеральных и региональных вузах России.