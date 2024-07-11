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Россиянка 30 лет хранила на антресоли взрывчатку в память о муже

В Бийске женщина 30 лет держала дома взрывчатку в память о муже и попала под суд

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Depositphotos

Пожилая жительница Бийска стала фигуранткой уголовного дела по статье «Незаконные хранение взрывчатых веществ» после обнаружения в ее квартире пороха. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Согласно материалам дела, после кончины супруга в 1994 году, у вдовы остались картонная коробка и металлическая банка с порохом. Женщина не стала сдавать их правоохранителям, решив сохранить в память о муже. Взрывчатое вещество хранилось на антресоли. 84-летняя пенсионерка не вспоминала о нем долгое время. В 2024 году сотрудники полиции изъяли у нарушительницы коробку, а женщину осудили на два года условно.

При каких обстоятельствах правоохранители узнали о том, что сибирячка хранила дома запрещенное вещество, не уточняется.

Ранее в Смоленской области супружеская пара при разводе через суд поделила породистых собак.

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