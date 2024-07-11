Российских студентов и ученых отправят в Арктику

В России начался второй сезон конкурса для студентов и молодых ученых «Билет в Арктику». Об этом Газете.Ru рассказали в пресс-службе АНО «Чистая Арктика».

Проект, который направлен на привлечение талантливой молодежи в сферу научных исследований, проводится второй год при поддержке Минобрнауки РФ. В 2023 году в нем участвовали более 300 тысяч человек со всей России. Участники познакомятся с актуальными в регионе исследованиями и профессиями, а победители посетят передовые производственные и научно-технологические площадки Арктической зоны.

Развитие Арктики входит в число стратегических приоритетов развития страны, при этом экстремальные условия арктических зон делают регион исключительно наукоемким, объяснил врио директора Департамента госполитики в сфере научно-технологического развития Министерства науки и высшего образования России Антон Шашкин.

«Развитие Северного морского пути, строительство атомных ледоколов, плавучей АЭС, ЯМАЛ-СПГ — это лишь малая часть проектов, которые преобразовали Российскую Арктику со времен Русской полярной экспедиции в 1900–1902 гг. Проект «Билет в Арктику», ставший победителем грантового конкурса Минобрнауки России для популяризаторов науки, направлен на то, чтобы привлечь молодежь к изучению Арктики — продемонстрировать достижения российской науки и бизнеса», — отметил Шашкин.

По его словам, в новом сезоне среди участников разыграют 10 «билетов» в Арктику. Победители смогут посетить передовые площадки в Мурманской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

Второй сезон проекта посвятили арктическим компетенциям: организаторы разработали мини-приложение в ВК «Билет в Арктику» — онлайн-квест, связанный с актуальными исследованиями и специальностями в регионе. В квесте пять направлений: «Добыча и транспортировка нефти и газа», «Новые материалы и технологии для Арктики», «Экология и биологические ресурсы Арктической зоны РФ», «Добыча и переработка полезных ископаемых», «Транспортная инфраструктура и Северный морской путь». За каждое отвечает группа персонажей-профессионалов.

Чтобы побороться за место в поездке, участники должны пройти онлайн-тестирование на знание Арктической зоны и решить задачу по одному из тематических направлений. По итогам 20 авторов лучших решений презентуют проекты в финале.

Выиграть путешествие в Арктику можно в приложении. Регистрация доступна до 25 августа.

Ранее в России стартовал второй сезон конкурса для школьников и студентов «Научная Вселенная».