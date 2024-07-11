Родителей предупредили о вреде кофе для детей

Кофе в умеренных количествах обладает положительным эффектом для взрослых, но детям этот напиток употреблять не стоит. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-педиатр «СМ-Клиника» Виктория Кострицкая. По ее словам, кофеин, содержащийся в кофе, какао, коле и энергетических напитках, обладает множеством побочных эффектов и может быть причиной целого ряда заболеваний.

«Кофе содержит около 100 соединений, которые по-разному влияют на детский организм. Дитерпеноиды, входящие в состав, могут повышать уровень холестерина, липопротеинов низкой плотности и приводить к ожирению. Кроме того, нервная система ребенка еще зреет и легко подвергается гипервозбудимости», — отметила специалист.

Она добавила, что кофе воздействует на половые гормоны, поэтому его нежелательно пить подросткам.

Врач-гастроэнтеролог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Утюмова до этого сообщила, что рекомендуемая суточная доза кофеина для здорового взрослого человека составляет 250-300 мг, что эквивалентно трем чашкам кофе.

При этом, по ее словам, у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями большое количество кофеина может вызывать тахикардию, повышение артериального давления, аритмию. Это грозит повышенной тревожностью, бессонницей, тремором конечностей, поэтому на ночь напиток лучше не пить. Также кофе может вызывать усиление моторики пищеварительного тракта.

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