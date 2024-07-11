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Ревнивая россиянка напала на девушку своего бывшего парня

В Кировской области ревнивица облила зеленкой девушку своего бывшего парня

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Телеграм-канал «НЕ ТИПИЧНЫЙ СКУРИХИН»

В Кировской области разборки двух девушек из-за молодого человека закончились дракой. Видеозаписи конфликта сделала приятельница одной из участниц потасовки, позже записи опубликовал Telegram-канал «Кировчано».

Инцидент произошел в городе Слободской. На кадрах первого видео одна из девушек избивает другую, а затем обливает соперницу зеленкой, на других роликах агрессорка рассказывает, что «знает всю правду» и уверена, что поступила правильно.

Источник, знакомый с ситуацией, в беседе с каналом рассказал, что причиной конфликта стало якобы вступление в близкие отношения потерпевшей и бывшего парня обидчицы.

Позже владелец магазина, рядом с которым произошла драка девушек, сообщил, что в торговой точке разбиты витрины, а весь пол забрызган зеленкой.

В УМВД по Кировской области заявили, что уже установили «героев» видео и разбираются в случившемся.

Ранее челябинка повредила машину экс-супруга из-за его свидания с новой возлюбленной.

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