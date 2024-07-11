Житель Калининградской области ранил дочь, устроив стрельбу из пневматики в доме

Житель Калининградской области попал под суд за причинение тяжкого вреда здоровью двухлетней дочери. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Инцидент произошел 8 февраля этого года в поселке Волочаевское. В тот день 40-летний местный житель был пьян и решил ради развлечения пострелять из пневматического ружья по автомобильному радиатору.

Мужчина открыл стрельбу, находясь в одной из комнат дома, но промахнулся и по неосторожности попал в голову своей маленькой дочери, оказавшейся поблизости от импровизированной мишени. Пострадавшую доставили в больницу с травмой головного мозга.

Отец девочки признал свою вину на стадии предварительного следствия. Врачи оказали помощь его дочери, сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. В ближайшее время обвиняемый ответит за содеянное в суде.

Ранее в Ростовской области госпитализировали мальчика, в которого случайно выстрелил друг.