На Урале подростки устроили массовую драку со стрельбой

В Челябинске между двумя группами подростков случилась драка. Видеозапись с места ЧП, сделанную жильцом близлежащего дома, опубликовало издание «74.ru» в Telegram-канале.

Инцидент произошел на северо-западе города, у дома 39А по улице 40-летия Победы. На кадрах видно, как более 20 человек устроили потасовку во дворе между жилыми домами. В какой-то момент один из участников драки достает пистолет и стреляет в воздух, слышны звуки бьющегося стекла.

Также на камеру попал момент, как двое юношей избивают третьего ногами — наносят удары по телу и голове — а затем отбирают у потерпевшего сумку, вынимают из нее какой-то предмет и уходят, оставляя сверстника лежать на земле.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, один из участников драки забрал у другого сотовый телефон, после чего тут же продал его прохожим. Правоохранители задержали одного из нарушителей по горячим следам. Им оказался 19-летний местный житель.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

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