Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Урале подростки устроили массовую драку со стрельбой

В Челябинске толпа подростков жестоко избила и обокрала сверстника

В Челябинске между двумя группами подростков случилась драка. Видеозапись с места ЧП, сделанную жильцом близлежащего дома, опубликовало издание «74.ru» в Telegram-канале.

Инцидент произошел на северо-западе города, у дома 39А по улице 40-летия Победы. На кадрах видно, как более 20 человек устроили потасовку во дворе между жилыми домами. В какой-то момент один из участников драки достает пистолет и стреляет в воздух, слышны звуки бьющегося стекла.

Также на камеру попал момент, как двое юношей избивают третьего ногами — наносят удары по телу и голове — а затем отбирают у потерпевшего сумку, вынимают из нее какой-то предмет и уходят, оставляя сверстника лежать на земле.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, один из участников драки забрал у другого сотовый телефон, после чего тут же продал его прохожим. Правоохранители задержали одного из нарушителей по горячим следам. Им оказался 19-летний местный житель.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее столкновение самокатчика и велосипедиста в Нижнем Новгороде закончилось поножовщиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами