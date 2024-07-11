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Укрытия планируют установить в приграничном районе Курской области

Укрытия установят на открытой местности в приграничном районе Курской области

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Антон Вергун/РИА Новости

Меры безопасности планируют усилить в приграничном Суджанском районе Курской области, там установят укрытия на открытой местности. Об этом заявила пресс-служба областного правительства, сообщает «Интерфакс».

«Принято решение об обустройстве защитных укрытий на открытой местности территории района», — отмечается в публикации.

В совещании, темой которого стала безопасность на границе, участвовали представители регионального правительства, районные администрации и силовые структуры.

Утверждается, что в регионе были разработаны дополнительные меры реагирования на внештатные ситуации, чтобы специалисты приезжали в случае необходимости максимально оперативно.

«Желтый» (высокий) уровень террористической опасности на территории региона действует с 11 апреля 2022 года. Курская область граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.

До этого сообщалось, что в приграничных районах Белгородской области планируют установить 300 бетонных укрытий. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, для этого выделят 100 млн рублей.

Ранее жители Севастополя поддержали создание дополнительных укрытий.

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