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Стало известно, сколько людей остается в больнице после обстрела ВСУ Севастополя

Развозжаев: в больницах Севастополя после атаки ATACMS остаются пять пациентов

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Константин Михальчевский/РИА Новости

По последним данным, в больницах Севастополя после обстрела ракетами ATACMS в конце июня остались пять взрослых пациентов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Из московских клиник выписали еще одного пациента. Девять пациентов остаются в столичных медучреждениях в состоянии средней тяжести.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. По данным властей, ранения различной степени тяжести получили 151 человек, еще четверых спасти не удалось. Среди них — двое детей.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что реакция и отсутствие осуждения удара ВСУ по пляжу в Севастополе, в результате которого пострадало более 150 мирных жителей, показывает отсутствие нравственных основ у стран Запада.

Ранее увеличилось число пострадавших при обстреле ВСУ города Шебекино.

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Удар ATACMS по Севастополю
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