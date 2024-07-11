Роспотребнадзор рассказал, где закупали фасоль, вызвавшую эпидемию ботулизма

Фасоль, которая вызвала массовые заболевания ботулизмом в России, была закуплена за границей. Об этом на заседании комитета Госдумы по охране здоровья рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее цитирует ТАСС.

По словам Поповой, сухую фасоль покупали за рубежом, отваривали и затем паковали в пакеты, «непонятным образом» вакуумируя. Затем товар легализовывали через получение необходимых документов и внесение информации в реестр Росаккредитации.

Глава Роспотребнадзора отметила, что всего салат с зараженной фасолью получили 2882 российских потребителя. Ботулизм, при этом, подхватили 417 человек в 11 регионах РФ.

В июне 2024 года по всей России с ботулизмом были госпитализированы около 400 человек. Только в Москве — 227 человек. Вспышки заболевания были зафиксированы в шести регионах, в том числе в Нижегородской области. Эксперты выяснили, что причиной массового заболевания стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Нижнем Новгороде выписали несколько пациентов, выздоровевших от ботулизма.