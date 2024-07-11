Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Роспотребнадзор рассказал, где закупали фасоль, вызвавшую эпидемию ботулизма

Роспотребнадзор: вызвавшую эпидемию ботулизма фасоль закупали за рубежом

close
100%
Shutterstock

Фасоль, которая вызвала массовые заболевания ботулизмом в России, была закуплена за границей. Об этом на заседании комитета Госдумы по охране здоровья рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее цитирует ТАСС.

По словам Поповой, сухую фасоль покупали за рубежом, отваривали и затем паковали в пакеты, «непонятным образом» вакуумируя. Затем товар легализовывали через получение необходимых документов и внесение информации в реестр Росаккредитации.

Глава Роспотребнадзора отметила, что всего салат с зараженной фасолью получили 2882 российских потребителя. Ботулизм, при этом, подхватили 417 человек в 11 регионах РФ.

В июне 2024 года по всей России с ботулизмом были госпитализированы около 400 человек. Только в Москве — 227 человек. Вспышки заболевания были зафиксированы в шести регионах, в том числе в Нижегородской области. Эксперты выяснили, что причиной массового заболевания стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Нижнем Новгороде выписали несколько пациентов, выздоровевших от ботулизма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами