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Владимир Якушев вручил операторам БПЛА сертификаты об окончании курсов

Более 400 человек прошли курсы подготовки операторов БПЛА

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Единая Россия

Полномочный представитель президента, врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев вручил сертификаты об успешном прохождении курсов подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает пресс-служба партии.

Якушев отметил, что на курсах операторов обучают всему необходимому для выполнения задач в зоне СВО.

По словам Якушева, за месяц курсов обучающиеся проходят инженерную подготовку и получают необходимые навыки для управления дронами.

Напомним, курсы операторов БПЛА запустили в 2023 году под эгидой полпреда совместно с командованием Центрального военного округа.

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