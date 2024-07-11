Владимир Якушев вручил операторам БПЛА сертификаты об окончании курсов

Полномочный представитель президента, врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев вручил сертификаты об успешном прохождении курсов подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает пресс-служба партии.

Якушев отметил, что на курсах операторов обучают всему необходимому для выполнения задач в зоне СВО.

По словам Якушева, за месяц курсов обучающиеся проходят инженерную подготовку и получают необходимые навыки для управления дронами.

Напомним, курсы операторов БПЛА запустили в 2023 году под эгидой полпреда совместно с командованием Центрального военного округа.