Для школьников призвали организовать ежегодную всероссийскую научную конференцию

В Госдуме придумали новый способ привлечения молодежи в науку – депутаты Сергей Кабышев, Яна Лантратова и Александр Аксёненко призвали организовать для школьников всероссийскую научно-практическую конференцию. Соответствующее обращение они направили зампреду правительства Дмитрию Чернышенко, передает RT со ссылкой на документ.

По мнению депутатов, подобное мероприятие поможет найти учащихся с необходимыми знаниями, чтобы в будущем они смогли заниматься научной деятельностью. Предполагается, что призерам такой конференции предоставят особые права при поступлении в вузы – такие, как победителям Всероссийской олимпиады школьников.

Идею проведения конференции предложили российские педагоги, сообщили парламентарии. Проводить конференцию депутаты призвали каждый год, подчеркнув, что это будет эффективным инструментом поддержки молодежи, склонной к исследовательской работе.

До этого замсекретаря ОП РФ, ректор Московского университета имени А.С. Грибоедова Владислав Гриб заявил, что государству необходимо привлекать молодежь к научной деятельности. Он призвал активнее заниматься популяризацией отечественной науки и культуры, повышением их доступности для общества.

Ранее руководитель Рособрнадзора объяснил, почему школьники не согласятся с отменой ЕГЭ.