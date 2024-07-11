Площадь пожара в подмосковных Химках достигла 5 тыс. квадратных метров

Площадь пожара на складе в Химках увеличилась до 5 тыс квадратных метров, сотрудники МЧС готовят вертолет для тушения с воздуха. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным канала, пожарные успели вынести из здания десять газовых баллонов, но внутри осталось еще 20. В здании частично обрушилась горящая кровля.

О пострадавших, как и о причинах возгорания информации не поступало.

О пожаре в подмосковном цехе сообщили утром 11 июля. По последним данным МЧС, на месте работают более 50 специалистов и 18 единиц техники.

Накануне в здании районного суда в Сочи начался пожар. Огонь быстро распространился по территории площадью 600 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал.

В тот же день пожар произошел на складе по переработке вторсырья в Волгограде. Площадь возгорания достигла 1 тыс. квадратных метров. Стало известно, что загорелся картон на открытой территории по сортировке вторсырья. На место приезжали более 60 специалистов и 19 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае неизвестные спалили с помощью луп 230 гектаров пшеницы.