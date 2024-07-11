Стало известно, что ели дети и вожатые, отравившиеся в тувинском лагере «Чагытай»

Дети и вожатые, попавшие с отравлением после отдыха в лагере федерации профсоюза работников культуры «Чагытай», употребили в пищу запрещенные в учреждении продукты. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике.

В ходе эпидемиологического расследования выяснилось, что продукты, ставшие причиной массового отравления в тувинском лагере, привезли сотрудники администрации в день завершения первой смены. Затем дети и вожатые попробовали шаурму, шашлык, чипсы, кремовые изделия, а также напиток «Добрый кола» — все эти продукты не были включены в меню лагеря.

10 июля сообщалось, что число детей, госпитализированных в Туве после отравления в оздоровительном лагере «Чагытай», увеличилось до 46. Министр здравоохранения республики Анатолий Югай отметил, что состояние у всех заметно улучшилось. Девочке, попавшей в реанимационное отделение, тоже стало лучше.

По предварительным данным, дети, отдыхавшие в первую летнюю смену, стали жаловаться на недомогание сразу после возвращения из детского лагеря.

Глава республики Ховалыг 9 июля заявил, что поручил министерству образования и минздраву Тувы совместно организовать проверку в лагере, оказать содействие правоохранительным и надзорным органам, а также инициировать проверочные выезды в другие оздоровительные лагеря.

Ранее 24 ребенка отравились во время отдыха в летнем лагере в Удмуртии.