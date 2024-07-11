Специалисты отремонтировали поврежденный из-за пожара газопровод в Крыму

Специалисты «Черноморнефтегаза» закончили восстановление газопровода под крымской Алуштой, на котором несколько дней назад случилось возгорание. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Крыма Сергей Аксенов.

«С 08:00 (мск) газ подается в газотранспортную систему, приборы работают в штатном режиме. Благодарю всех, кто принимал участие в восстановительных работах!» — написал глава республики.

Пожар на магистральном газопроводе в районе села Виноградное под Алуштой произошел вечером 6 июля. К месту вызова выехали сотрудники МЧС России, газовой службы, Алуштинского лесоохотничьего хозяйства.

В результате инцидента Алушта и 14 населенных пунктов в районе города остались без газоснабжения. Речь идет о поселках: Малый Маяк, Утес, Чайка, Бондаренково, Лазурное, Виноградное, Кипарисное, Пушкино, Лучистое, Лаванда, Семидворье, Изобильное, Верхняя Кутузовка и Нижняя Кутузовка.

Ранее Аксенов оценил состояние крымской энергосистемы.