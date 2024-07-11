Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Специалисты отремонтировали поврежденный из-за пожара газопровод в Крыму

Аксенов сообщил о досрочном завершении ремонта газопровода под Алуштой

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

Специалисты «Черноморнефтегаза» закончили восстановление газопровода под крымской Алуштой, на котором несколько дней назад случилось возгорание. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Крыма Сергей Аксенов.

«С 08:00 (мск) газ подается в газотранспортную систему, приборы работают в штатном режиме. Благодарю всех, кто принимал участие в восстановительных работах!» — написал глава республики.

Пожар на магистральном газопроводе в районе села Виноградное под Алуштой произошел вечером 6 июля. К месту вызова выехали сотрудники МЧС России, газовой службы, Алуштинского лесоохотничьего хозяйства.

В результате инцидента Алушта и 14 населенных пунктов в районе города остались без газоснабжения. Речь идет о поселках: Малый Маяк, Утес, Чайка, Бондаренково, Лазурное, Виноградное, Кипарисное, Пушкино, Лучистое, Лаванда, Семидворье, Изобильное, Верхняя Кутузовка и Нижняя Кутузовка.

Ранее Аксенов оценил состояние крымской энергосистемы.

Все новости на тему:
Крым
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами