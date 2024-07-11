В Европе заметили «волну антисемитизма» на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Европейские страны переживают существенный рост уровня антисемитизма. Об этом британское издание Guardian со ссылкой на агентство ЕС по основным правам человека (FRA), которое провело соответствующее исследование.

«В Европе наблюдается волна антисемитизма, отчасти вызванная конфликтом на Ближнем Востоке. Это серьезно ограничивает способность еврейского народа жить безопасно и достойно», — заявила журналистам директор FRA Сирпа Раутио.

Агентство провело опрос среди 8 тысяч евреев старше 16 лет с января по июнь 2023 года. 96% ответивших на него респондентов заявили, что за прошедший год сталкивались с проявлениями нетерпимости, а 84% считают антисемитизм существенной проблемой.

Помимо этого, правозащитники ЕС изучили данные 12 еврейских организаций, чтобы понять, как изменилась обстановка после нападения палестинской организации ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Оказалось, что 80% опрошенных считают, что за последние пять лет уровень антисемитизма в их странах вырос, 64% отметили, что сталкиваются с ним постоянно, и 90% назвали проявление нетерпимости к евреям в соцсетях большой проблемой.

Кроме того, 6 из 10 респондентов признались, что конфликт Израиля и ХАМАС повлиял на их ощущение безопасности.

В апреле немецкая газета Spiegel сообщила, что на востоке Германии растут ультраправые настроения в школах. Отмечается, что ученики стали чаще рисовать свастики на партах и демонстрировать друг другу гитлеровское приветствие.

Ранее сообщалось об инциденте в Киеве, где подростки вывесили флаг нацистской Германии.