Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Европе заметили «волну антисемитизма» на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Guardian: 80% опрошенных граждан заявили о росте уровня антисемитизма в ЕС

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Европейские страны переживают существенный рост уровня антисемитизма. Об этом британское издание Guardian со ссылкой на агентство ЕС по основным правам человека (FRA), которое провело соответствующее исследование.

«В Европе наблюдается волна антисемитизма, отчасти вызванная конфликтом на Ближнем Востоке. Это серьезно ограничивает способность еврейского народа жить безопасно и достойно», — заявила журналистам директор FRA Сирпа Раутио.

Агентство провело опрос среди 8 тысяч евреев старше 16 лет с января по июнь 2023 года. 96% ответивших на него респондентов заявили, что за прошедший год сталкивались с проявлениями нетерпимости, а 84% считают антисемитизм существенной проблемой.

Помимо этого, правозащитники ЕС изучили данные 12 еврейских организаций, чтобы понять, как изменилась обстановка после нападения палестинской организации ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Оказалось, что 80% опрошенных считают, что за последние пять лет уровень антисемитизма в их странах вырос, 64% отметили, что сталкиваются с ним постоянно, и 90% назвали проявление нетерпимости к евреям в соцсетях большой проблемой.

Кроме того, 6 из 10 респондентов признались, что конфликт Израиля и ХАМАС повлиял на их ощущение безопасности.

В апреле немецкая газета Spiegel сообщила, что на востоке Германии растут ультраправые настроения в школах. Отмечается, что ученики стали чаще рисовать свастики на партах и демонстрировать друг другу гитлеровское приветствие.

Ранее сообщалось об инциденте в Киеве, где подростки вывесили флаг нацистской Германии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами