Большинство опрошенных французов остались недовольны результатами парламентских выборов

Абсолютное большинство (74%) опрошенных граждан Франции посчитали страну неуправляемой после выборов в парламент, где победили левые с небольшим отрывом от сторонников президента Эммануэля Макрона и правых. Такие результаты показал опрос социальной службы Elabe.

Аналитики службы отметили, что почти столько же респондентов негативно высказались о результатах выборов в целом: 32% оказались недовольны совсем, 39% — частично. Скорее удовлетворены остались 25% и только 4% опрошенных остались полностью довольны.

Несмотря на победу левых, большинство опрошенных заявили, что премьер-министром должен остаться сторонник Макрона Габриэль Атталь (38%). При этом 35% из них и вовсе хотят, чтобы Атталь стал премьер-министром. Однако почти столько же (35%) опрошенных французов выступили за кандидатуру правого Жордана Барделлы. Среди левых лидирует Рафаэль Глюксманн (31%), за ним идут Франсуа Рюффен (26%) и Оливье Фор (24%).

Макрон объявил досрочные выборы после того, как в июне правые получили значительную поддержку на выборах в Европарламент. Первый тур прошел 30 июня. Тогда RN набрала 33,15% голосов, NFP получил 27,99%, а коалиция Макрона — 20,04%. Многие эксперты ждали победы правых и во втором туре.

Во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции победила коалиция левых сил «Новый народный фронт». Блок Эммануэля Макрона «Вместе!» занял второе место, а правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен оказалось только третьим.

Ни одна из партий не получила абсолютного большинства в Национальном собрании (нижней палате парламента страны), что осложнит формирование нового правительства. После оглашения предварительных результатов в крупных городах Франции традиционно произошли беспорядки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Макрон пожаловался на вмешательство Израиля в выборы во Франции.