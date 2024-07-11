Береговая охрана спасла женщину спустя 36 часов после того, как ее унесло течением

Во время купания на пляже в Японии 21-летнюю женщину унесло течением. В результате ее нашли только через 36 часов в 80 км от берега, пишет The Guardian.

Береговая охрана сообщила, что 21-летняя гражданка Китая на надувном круге плавала на пляже Сирахама Охама с подругой. В какой-то момент ее начало уносить течением и ее напарница не смогла ей помочь.

Власти начали поисково-спасательную операцию после того, как ее подруга подняла тревогу в связи с ЧП.

«Мы получили информацию около 19:55 8 июля (13:55 мск) после того, как подруга женщины сообщила в ближайший магазин о ее исчезновении», — рассказал местный представитель береговой охраны Японии.

Женщина, имя которой не разглашается, рассказала спасателям, что ее унесло в море, и она не смогла вернуться на пляж, так как плавала с надувным кругом.

В среду, 10 июля, в 7:48 (1: 48 мск) ее наконец заметило грузовое судно, плывущее у южной оконечности полуострова Босо префектуры Тиба.

Двое членов экипажа находившегося неподалеку небольшого танкера связались с ней по и прыгнули в море, чтобы спасти ее.

После спасения женщину доставили в больницу, однако госпитализация ей не потребовалась, поскольку она была в ясном уме, а обезвоживание не представляло угрозы для жизни.

Ранее на Кубани четырех человек спасли с затонувшей яхты.