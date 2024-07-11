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Генпрокуратура не дала закрыть дело о масштабных пожарах в Курганской области

«Ъ»: Генпрокуратура не дала закрыть СКР дело о пожарах в Курганской области

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Максим Блинов/РИА Новости

Генпрокуратура отменила решение следователя центрального аппарата Следственного комитета России о прекращении уголовного преследования нескольких лиц, связанных с расследованием крупного пожара в Курганской области. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В результате этого пожара были человеческие жертвы, тысячи местных жителей остались без своих домов. Первоначально следствие считало, что виноваты энергетики из-за замыкания проводов, но позже пришли к выводу, что пожар возник сам по себе из-за халатности местных властей.

Потерпевшие обратились к президенту, Госдуме и надзорным органам, утверждая, что расследование было проведено ненадлежащим образом и это позволило подозреваемым избежать наказания. Генпрокуратура согласилась с этими доводами и отменила прежнее решение, продолжив расследование.

Уголовное преследование было возобновлено в отношении руководителя энергосетей, главного инженера и мастера. Следствие считает, что пожар начался из-за короткого замыкания на ЛЭП из-за недостаточной подготовки местности.

Дело было передано в Москву для дальнейшего рассмотрения, где выяснилось, что обвинения нужно было предъявить по другой статье УК. Экс-глава Кургана также стала фигурантом дела по обвинению в халатности. Пожары в Курганской области привели к многочисленным жертвам и разрушениям домов.

Ранее были названы регионы с высокой вероятностью лесных пожаров летом 2024 года.

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